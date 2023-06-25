متابعة | نحو 1.5 مليون حاج يصلون الى السعودية.. أعداد الحجاج تعود إلى مستويات ما قبل “كورونا”

أعلنت السعودية عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل “كورونا”، ذلك بعد وصول أكثر من 1.499 مليون حاج خلال الموسم لهذا العام.

وقال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة في المؤتمر الصحفي الحكومي أمس إن أعداد الحجاج عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أيّة قيود على عمر الحجاج لهذا العام، مضيفًا تكلفة الحج لحجاج الخارج انخفضت هذا العام بنسبة 39%.

وأوضح وزير الحج أنه تم خفض التأمين الشامل من 235 إلى 88 ريالا، دون تغير في الخدمة والتغطية الموجودة، مؤكدًا أن هناك 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام.

من جانبها، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن قدوم أكثر من 1.499 مليون حاج خلال الموسم الحاري، عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية الأربعاء 21 حزيران/يونيو.

وأوضحت الجوازات حسب بيان لها الخميس، أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ نحو 1.43 مليون حاج، منهم مستفيدو مبادرة طريق مكة البالغ عددهم 230 ألفا و170 حاجًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية، نحو 59 ألفًا و74 حاجًا، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية نحو 4 آلاف و710 حجاج.

طواف القدوم

هذا وأدى مئات الآلاف من الحجاج طواف القدوم بالمسجد الحرام في مشهد روحاني، حيث الخشوع والخنوع لله، ودموع الفرح والتكبير والشكر لله أن مَن عليهم بهذه الزيارة.

المصدر: وكالات