بايدن يصف الرئيس الصيني بالديكتاتور بعد يوم واحد من محادثات بلينكن في بكين

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ بالديكتاتور بينما كان يتحدث الثلاثاء خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي.

وقال بايدن للمشاركين في الحفل الذي أقيم في شمال كاليفورنيا إن حادثة إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد صيني في شباط/فبراير يعتقد أنه للتجسس أغضبت الرئيس الصيني، مضيفا أن “السبب الذي جعل شي يستاء بشدة عندما أسقطت المنطاد الذي احتوى على صندوقين مليئين بمعدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم بوجوده هناك”.

وتابع بايدن “أنا أتحدث بجدية. هذا هو الإحراج الكبير للديكتاتوريين، عندما لا يعلمون ما الذي يحدث”.

وأشار بايدن إلى أن المنطاد “لم يكن من المفترض أن يذهب إلى حيث كان (…) وشي لم يكن يعلم عنه شيئا”، متابعا “عندما تم إسقاطه، شعر بإحراج شديد ونفى وجوده هناك”.

كما قلل بايدن البالغ 80 عاما والذي ترشح لولاية رئاسية ثانية من المخاوف بشأن العملاق الآسيوي، قائلا للمانحين إن “الصين تواجه صعوبات اقتصادية حقيقية”.

ويأتي كلام بايدن عقب يوم واحد من انتهاء محادثات أجراها وزير خارجيته أنتوني بلينكن في بكين، في محاولة لخفض التوتر بين القوتين العالميتين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية