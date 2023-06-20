وزير الخارجية السعودي يجرى اتصالين بالبرهان وحميدتي ويؤكد أهمية الالتزام بالتهدئة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 20 2023 - 12:54

وزير الخارجية السعودي يجرى اتصالين بالبرهان وحميدتي ويؤكد أهمية الالتزام بالتهدئة

منذ 48 mins 20 June، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة