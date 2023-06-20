وزير الخارجية السعودي يجرى اتصالين بالبرهان وحميدتي ويؤكد أهمية الالتزام بالتهدئة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 12:54
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وزير الخارجية السعودي يجرى اتصالين بالبرهان وحميدتي ويؤكد أهمية الالتزام بالتهدئة
منذ 48 mins
20 June، 2023
البرهان
السودان
الصراع في السودان
حميدتي
وزير الخارجية السعودي
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