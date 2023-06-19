تحطم طائرة مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني

أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين، إصابة طيارين نتيجة تحطم طائرة مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي في منطقة البقعة.
لحظة سقوط طائرة مروحية في قرية رجا بابونصير#عمون #الاردن #الجيش_العربي #عاجل pic.twitter.com/hyKyofUnnd
— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) June 19, 2023
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين. وبين المصدر أنه “نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة”.
المصدر: روسيا اليوم