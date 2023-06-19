أوزبكستان تستورد الغاز الروسي للمرة الأولى

أعلنت أوزبكستان الإثنين توقيع عقد مدّته سنتَين مع مجموعة غازبروم الروسية العملاقة للحصول على إمدادات غاز روسي، في سابقة لهذا البلد الواقع في آسيا الوسطى وهي منطقة تحاول موسكو إعادة توجيه صادراتها إليها في ظلّ الحظر الدولي.

وقالت وزارة الطاقة في أوزبكستان في بيان إن شركتَي “أوزغازتريد وغازربوم إكسبورت أبرمتا عقدًا مدته عامان”.

وأوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس أنّ ذلك سيكون أول عملية استيراد للغاز الروسي من أوزبكستان.

وأكّدت أن الشحنات ستبدأ “اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر وبحجم سنوي إجمالي يبلغ 2,8 مليار متر مكعب تقريبًا” عبر خط أنابيب الغاز آسيا الوسطى.

المصدر: ا ف ب