ما هي الأمراض التي يُسببها تناول الملح بكميات كبيرة؟

تحتوي العديد من منتجات الطعام على كميات كبيرة من الملح. ويجب أن يكون الأشخاص على دراية بها بهدف المحافظة على صحة الجسم بشكل أفضل.

وحذّرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، من 4 أمراض قد تُصيب الأشخاص عند الإفراط في استهلاك الملح. فما هي؟

-سرطان المعدة

-السمنة

-هشاشة العظام

-أمراض الكلى

وأوضحت بدورها أن كمية الملح المسموح تناولها يوميًا، تبلغ أقل من 5 غرامات، وتشمل الملح المستخدم في طهي وتتبيل الطعام.

واليك قائمة بأبرز منتجات الطعام التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، وتلك التي تحتوي على كمية متوسطة من الملح، وأخرى قليلة الملح.

منتجات عالية الملح:

-الأجبان بأنواعها

-مكعبات مرق الدجاج

-المعلبات

-أنواع الحساء جاهزة التحضير

منتجات متوسطة الملح

-رقائق الذرة

-رقائق البطاطس

-التونة

منتجات قليلة الملح

-البيض

-الزبادي والألبان

-الفاكهة

-الخضار

المصدر: سي ان ان