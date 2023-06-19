البدوي دان تصريحات بوريل: الغاء الاجتماع الوزاري العربي الاوروبي قرار جائر ومستبد يذكرنا بحقبة الاستعمار

دان رئيس ندوة العمل الوطني رفعت ابراهيم البدوي في بيان، ما أعلنه نائب رئيسة المفوضية الاوروبية جوزيف بوريل عن “تأجيل الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الذي كان مقررا عقده هذا الأسبوع، وذلك بسبب عودة سوريا إلى الجامعة العربية”.

وقال “إننا في ندوة العمل الوطني، نعلن ادانتنا الصريحة للموقف الاوربي السلبي المعترض على عودة سوريه الى مقعدها في الجامعة العربية، وترى الندوة ان الغاء الأجتماع الوزاري العربي مع ممثلي دول الاتحاد الاوروبي، اعتراضا على عودة سوريا هو قرار جائر ومستبد يذكرنا في حقبة الاستعمار الغربي البائد”.

أضاف “ان قرار دول الاتحاد الاوروبي بالغاء الاجتماع الوزاري الاوروبي العربي، يعتبر تدخلا سافرا في شؤون وقرارات جامعة العربية، وهذا الأمر ان دل على شيئ، فهو الدليل الساطع على ان السياسة الاوروبية تجاه سوريا هي سياسة عدائية تكشف مدى التغول الاوروبي في تمديد واستمرار معاناة الشعب السوري، وهو قرار يعبر صراحة عن رفض غربي اميركي مشترك لأي تلاحم او تعاون عربي عربي”.

وختم البدوي “لا يسعنا الا الترحم على الوزير وليد المعلم حين قال سنتجاهل وجود اوروبا على خارطة العالم”.

المصدر: بريد الموقع