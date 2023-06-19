فيديو| ملايين الصراصير تحتل شوارع ومنازل بلدة أمريكية…

في واقعة غريبة، انتشرت ملايين من صراصير المورمون (صرصور الليل)، في بلدة صغيرة في ولاية نيفادا الأمريكية، إذ غطت هذه الحشرات منازل المنطقة وشوارعها.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن هذه الظاهرة التي أكد الخبراء أنها عادية، مستمرة منذ أيام وتثير قلق سكان بلدة إلكو في ولاية نيفادا.

من جانبه، أوضح عالم الحشرات بوزارة الزراعة في ولاية نيفادا، جيف نايت، أن أسراب الصراصير هذه “شيء عادي في المنطقة، ولكنها باتت أوضح مع إشغال السكان المناطق البرية”.

وأشار إلى أن ما يثير استياء السكان هو وجود خيارات محدودة للتخلص من الحشرات، ويمكن استخدام مبيدات الحشرات (…) وثمة خيار يتمثل في غض النظر عن المسألة، وسينتهي الأمر بذهابها من المنطقة”.

وفي السياق، قالت سيدة من سكان البلدة: “نشعر بالفعل أن الحشرات غزتنا عندما نكون داخل المنزل، يبدو الأمر كما لو كانت تمطر”.

المصدر: سبوتنيك