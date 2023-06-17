بن فرحان: نأمل ان تنعكس عودة العلاقات بين بلدينا ايجابا على المنطقة والعالم الاسلامي والعالم أجمع – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2023 - 19:30

بن فرحان: نأمل ان تنعكس عودة العلاقات بين بلدينا ايجابا على المنطقة والعالم الاسلامي والعالم أجمع

منذ 2 ساعة 17 June، 2023
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