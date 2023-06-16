إفتتاح فعاليات مهرجان ” أفراح الاسرة”

باسمه تعالی
“الأسرة هي المحيط الأمن الذي يستطيع فيه الأب والأم والأبناء
أن يحافظوا على سلامة ونموّ أرواحهم وفكرهم وأذهانهم”
السيد علي الخامنئي (حفظه الله)
نتشرف بدعوتكم لحضور إفتتاح فعاليات مهرجان
#أفراح_الأسرة
برنامج الافتتاحية:
– قرآن کریم
– فرقة أناشيد كشفية
– فقرة مع الحكواتية سارة قصير
– كلمة راعي الحفل نائب الأمين العام
الشيخ نعيم قاسم
– إفتتاح المعرض
-زاوية رسم مباشر (سمبوزيوم) مع منتدى الانامل الذهبية التشكيلي
– مجموعة من الألعاب التربوية للأطفال
الزمان: الثلاثاء ٢٠ حزيران الساعة السادسة عصراً
المكان: الجاموس – باحة عاشوراء
يستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام
من الساعة السادسة عصرا حتى العاشرة مساءً
الدعوة عامة
حزب الله
المصدر: بريد الموقع