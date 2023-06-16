إفتتاح فعاليات مهرجان ” أفراح الاسرة”

الأسرة في الإسلام والتربية على العفاف

العفاف قيمةٌ تربويّة لها أهمّيّة كبير وأثر بالغ في عمليّة التربية، وقد أولاها الإسلام اهتماماً خاصّاً، فحثّ عليها وأمر بها في الآيات والروايات. وثمّة مجموعة من الأصول، وضعتها الشريعة الإسلاميّة وحثّت عليها: 1. الحثّ على عفّة البطن والفرج قال -تعالى-: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا ...