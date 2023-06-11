فرنجيه للتيار الوطني: تريدون مرشحاً من خارج المنظومة ومرشحكم ابن المنظومة ووزير مالية الابراء المستحيل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2023 - 20:22

فرنجيه للتيار الوطني: تريدون مرشحاً من خارج المنظومة ومرشحكم ابن المنظومة ووزير مالية الابراء المستحيل

منذ 50 mins 11 June، 2023
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