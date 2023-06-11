النائب فياض من كفرشوبا: المقاومة حاضرة وجاهزة ولا يغمض لها جفن

زار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض الاحد المواطن اسماعيل ناصر في منزله في بلدة كفرشوبا، حيث كان باستقباله إلى ناصر، رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري، مختار البلدة محمد القادري وفاعليات.

وأشاد فياض “بالموقف البطولي لناصر بوجه الجرافة الإسرائيلية”، واعتبر أن “ما حصل يؤكد أن لدى أبناء الجنوب الإرادة والإصرار على تحرير أرضهم التي ما زالت محتلة من قبل العدو الإسرائيلي”.

بعدها، توجّه فياض إلى منطقة تلال كفرشوبا المحاذية للحدود اللبنانية- الفلسطينية وتحديداً بالقرب من بركة “بعثائيل”، حيث اطلع على مواقع الخرق من قبل جنود العدو الإسرائيلي، وعلى عمليات التجريف التي قام بها في المنطقة، كما اتصل بوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، ودعاه الى “زيارة المنطقة والكشف على الطريق الممتدة من داخل بلدة كفرشوبا حتى تلالها، من أجل وضع خطة لإعادة تأهيلها وإصلاحها لما لها من أهمية في هذه المنطقة الحدودية”.

وقال فياض “من دواعي اعتزازنا أن نرى أهلنا في كفرشوبا يقفون هذا الموقف المشرّف تمسكاً بأرضهم وسيادتهم، بحيث أن إرادتهم أقوى من عدوانية الإسرائيلي، ومن دواعي اعتزازنا بجيشنا الوطني اللبناني بإمكاناته المحدودة، أن يقف بصلابة في وجه الآلة العسكرية الصهيونية المتغطرسة”.

واكد فياض ان “المقاومة لا يغمض لها جفن، وهي حاضرة وجاهزة في إطار قواعد الردع التي فرضتها وكرَّستها لحماية الأمن والسيادة والمقدرات للبنان أرضاً وشعبا”، وتابع “بالأمس كنا أمام مشهد يظهِّر كل منطق المقاومة، فالعدو لا يزال يحتل أرضنا ويحاول أن يتمادى في احتلاله وعدوانيته، وهو لا يزال يشكّل تهديداً عدوانيا”، واضاف ان “كل خطاب سياسي أو موقف يحاول أن يستهين بهذه العدوانية أو التهديد أو يتعاطى وكأنه ليس موجوداً، إنما يعرض السيادة والمصالح الوطنية للانكشاف، بل يتآمر عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام