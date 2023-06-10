وفاة تيد كازينسكي مرسل الطرود المفخخة بالولايات المتحدة في زنزانته

عُثر على تيد كازينسكي، الملقب بـ”يونابومبر” والذي تسبب إرساله طرودًا مفخخة بصدمة في الولايات المتحدة بين 1978 و1995، ميتًا في زنزانته عن عمر 81 عامًا، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية السبت نقلًا عن المكتب الفدرالي للسجون.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلًا عن المكتب الفدرالي للسجون، أن كازينسكي وُجد فاقدًا لوعيه في زنزانته صباح السبت، وأن سبب وفاته ما زال غير معروف.

كان ثيودور (تيد) كازينسكي عالم رياضيات لامعا تحول إلى “ناسك” وصنّع قنابله الخاصة في كوخ في جبال ولاية مونتانا (شمال غرب) قطعت عنه المياه والكهرباء. وفي أيلول/سبتمبر 1995، بعدما وعد بوقف إرسال قنابل، نشرت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” بيانًا طويلًا له عبّر فيه عن كرهه للتكنولوجيا وللعالم الحديث.

ورغم تشخصيه بالفصام المصحوب برهاب الاضطهاد، حُكم عليه في العام 1998 بالسجن مدى الحياة بعد إقراره بالذنب.

المصدر: أ ف ب