الجيش: توقيف مطلوبَين متورطين في خطف السعودي

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 2/ 6/ 2023، في إطار استكمال ملاحقة المتورطين في قضية خطف السعودي مشاري تركي المطيري بتاريخ 28/ 5/ 2023 وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة، تمكنت مجموعة خاصة من مديرية المخابرات من توقيف المطلوب (ج.ج.) في منطقة البقاع، وهو المسؤول عن التخطيط لعملية الخطف وإدارتها، وكان قد أدى دوراً أساسياً فيها عبر تأمين مخبأ وأسلحة حربية وأقنعة وسيارة مسروقة، وتوجيه أفراد العصابة ميدانيا”.

أضاف البيان: “تزامنا مع التوقيف السابق، نفذت المديرية كمينا محكما في بلدة الدبية – الشوف ونجحت في توقيف المواطن (ع.ح.) وهو أحد أفراد العصابة المسلحة الذين لاحقوا المخطوف وأجبروه على التوقف واقتادوه إلى البقاع.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام