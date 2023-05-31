بالفيديو | جانب من تدريبات وحدة مكافحة الارهاب التابعة للحرس الثوري الإيراني!! – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2023 - 15:38

بالفيديو | جانب من تدريبات وحدة مكافحة الارهاب التابعة للحرس الثوري الإيراني!!

منذ 34 mins 31 May، 2023
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ايران - عربي وإقليمي

شاهد تدريبات وحدة مكافحة الارهاب التابعة للحرس الثوري الإيراني..

المصدر: وكالات ايرانية

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