النتائج الأولية تظهر فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة بعد فرز نحو 98% من الأصوات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2023 - 21:12

النتائج الأولية تظهر فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة بعد فرز نحو 98% من الأصوات

منذ 1 ساعة 28 May، 2023
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