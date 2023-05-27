اردوغان: أرى نصرا تاريخيا سيتحقق لنا غدا بالانتخابات

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت إنه يرى “نصرا تاريخيا سيتحقق لهم” الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

واضاف اردوغان في كلمة له أمام تجمع جماهيري في منطقة بيكوز في اسطنبول “زعيم المعارضة ومرشحها كمال كيليتشدار أوغلو يتحدث في التجمعات الجماهيرية وفق التعليمات التي حصل عليها من قادة حزب العمال الكردستانيين في جبال قنديل”، وتابع “سنتقبل نتائج الانتخابات أيا كانت نتيجة التصويت والأهم بالنسبة لنا هو انتصار الديمقراطية”.

وأكد اردوغان ان “زعيم المعارضة ومرشحها كاذب ويكذب في خطاباته، ووزع الكثير من مقاعد حزبه في البرلمان على الأحزاب الصغيرة”، ودعا “الناخبين الأتراك وأنصاره إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت بكثافة في الانتخابات، لتحقيق النصر الكبير والتاريخي”، واضاف “سنواصل تحقيق النجاحات الاقتصادية وفي كل المجالات”، وتابع “نحن لم نجرِ مفاوضات خلف الأبواب المغلقة مع قادة المنظمات الإرهابية”.

المصدر: روسيا اليوم