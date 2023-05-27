حدث اليوم | لبنان.. الامم المتحدة تعلق لمدة شهر تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للنازحين

أعلن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثّل المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات، أنّه “نتيجة سلسلة لقاءاتٍ عُقدت الأمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، وبناءً على طلبهما، تمّ إتّخاذ القرار بتعليق المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن إتّباعها”.

وجددت الأمم المتحدة “إلتزامها بالمبادئ الإنسانيّة في دعم الحكومة اللبنانيّة لمساعدة أولئك الأكثر ضعفاً في كلّ أنحاء لبنان وإتخاذ جميع القرارات التطبيقيّة، بشفافيّةٍ كاملةٍ وتِبعاً لإلتزام الأمم المتحدة برسالتها الإنسانيّة، وتشمل هذه القرارات تلك المتعلّقة ببرامج المساعدات ومناهجها المتَّبعة والتي ترتكز على حقائق صلبة وموضوعيّة وبحوث شاملة”. ولفتت إلى “أننا نستمرّ بالوقوف مع شعب لبنان وحكومته في هذه الأوقات الصعبة وبتعزيز بيئة تعاونيّة في خدمة مَن هُم في أمسّ الحاجة للمساعدة، بمن فيهم اللاجئين”.

ويأتي هذا التدبير بعد سلسلة الانتقادات السياسية وغيرها لدولرة المساعدات الأممية الخاصة بالنازحين، وتخصيص أكثر من 230.000 عائلة منهم بما لا يزيد عن 125 دولارا لكل عائلة مؤلفة من خمسة أفراد.

ونقل عن مصدر رسمي لبناني أن لبنان تعرض لضغوط دولية أدت إلى موافقته على الدولرة، حول المساعدات المخصصة للنازحين السوريين، لافتا إلى أن مفوضية اللاجئين كانت تودع الأموال في مصرف لبنان بالدولار، وكان يتم صرفها لهما بالليرة اللبنانية، والآن، هذه الدولارات سيتم تحويلها إلى النازحين مباشرة، ما يفقد الخزينة مزيدا من المداخيل بالعملة الصعبة.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أكد أن وزارته لم تتلق أي مستند رسمي بخصوص إعطاء المساعدات للنازحين السوريين بالدولار رغم أنها المسؤولة عن هذا الملف.

ومتابعة لقرار الامم المتحدة تعليق دولرة مساعدات النازحين لمدة شهر، كان للوزير حجار مداخلة على قناة المنار..

المصدر: موقع المنار