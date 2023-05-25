مواقف لبنانية مهنئة بعيد المقاومة والتحرير – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2023 - 19:18
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث بمناسبة عيد المقاومة والتحرير اليوم عند الساعة 8:45 مساءً
رئيس المجلس السياسي في حزب الله: "إسرائيل" قلقة على مستقبلها وعلينا أن نهيئ أنفسنا لنأخذ مكاننا لصناعة مصير هذه المنطقة
رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية في عيد التحرير: الخامس والعشرون من أيار انتصار الحق على الباطل
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: تحرير الجنوب كلف شهداء من أجل تحقيق السيادة وفرض الاستقرار في الجنوب
وزير الثقافة: بعد 23 عيدا ما برح الكيان الصهيوني هو هو، أما نحن فعلينا استعادة مقومات الانتصار وأهمها الوحدة الوطنية
وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه: في ذكرى الانتصار والتحرير ثقافة الانتصار حلت مكان ثقافة الانكسار
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: في 25 أيار كل الاحترام لصانعي هذا النصر وننحني أمام تضحيات الشهداء والجرحى وأهاليهم
المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان: الخلاصة الأبدية لمعادلة هذا البلد هي لا وطن بديلا من بلد المقاومة والتحرير لبنان
الحزب الديمقراطي اللبناني في عيد المقاومة والتحرير: هوية اللبنانيين كانت وستبقى تحمل عنوان المقاومة والدفاع عن الأرض
رئيس الوفد اليمني المفاوض في عيد التحرير: ذلك الاندحار بداية تأسيسية لهزائم متتالية لاحقت جيشا لم يكن يهزم من قبل
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب ويدعو الى مؤتمر عام انتخابي في 25 حزيران المقبل
قوات الاحتلال تغلق باب المغاربة بعد اقتحام 252 مستوطنا صهيونيا باحات المسجد الأقصى المبارك
إعلام العدو: إصابة جندي اسرائيلي بعد إلقاء قنبلة باتجاه البرج العسكري قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل
مجموعة "فاغنر" الروسية تبدأ بتسليم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا الى الجيش الروسي بعد السيطرة عليها
الخارجية الروسية: إغلاق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ في الاول من أيلول/سبتمبر وطرد 5 دبلوماسيين سويديين
وزيرا دفاع روسيا وبيلاروسيا يوقعان وثائق تحدد إجراءات نشر أسلحة نووية غير استراتيجية في بيلاروسيا
مواقف لبنانية مهنئة بعيد المقاومة والتحرير
منذ 2 ساعة
25 May، 2023
لبنان
صدرت العديد من المواقف لشخصيات لبنانية مهنئة بعيد المقاومة والتحرير.
تحرير العام 2000
عيد المقاومة والتحرير
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