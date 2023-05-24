“أمر اليوم” بوزارة الدفاع: عيد المقاومة والتحرير هو الانتصار التاريخي على العدو الإسرائيلي

لمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، أقيمت مراسم تلاوة أمر اليوم على العسكريين في باحة وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، في حضور قادة الأجهزة والوحدات التابعة للقيادة.

وجاء في أمر اليوم “يأتي عيد المقاومة والتحرير حاملا معاني الكرامة والعنفوان، هو عيد نستذكر فيه بفخر واعتزاز الانتصار التاريخي الذي حققه اللبنانيون على العدو الإسرائيلي”، وتابع “إن ثباتكم وإصراركم على أداء واجبكم تجاه الوطن مدعاة فخر وأمل، لأنكم بذلك تحفظون لبنان من أعدائه ولا سيما العدو الإسرائيلي والإرهاب، وتمسكون بالأمن مظهِرين أقصى درجات الاحتراف والتفاني واليقظة، والالتزام التام بالقيم والضوابط الأخلاقية وصون حقوق الإنسان أثناء تنفيذ مهماتكم”.

واضاف الأمر “نؤكد استمرارنا في النهوض بواجباتنا وبخاصة على الحدود الجنوبية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان وفق القرار 1701 ومندرجاته، ونشدد على حقنا في مقاومة العدو الإسرائيلي وأطماعه وخروقاته للسيادة اللبنانية واسترجاع كامل أراضينا”.

كما أقيمت مراسم لتلاوة أمر اليوم في قيادات المناطق والمعاهد والكليات والمدارس، والقوات الجوية والبحرية وباقي الوحدات الكبرى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام