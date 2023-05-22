بالأرقام والبيانات | تقرير يكشف حجم الثروة المطلوبة لدخول نادي الأغنياء في 25 دولة

كشف تقرير جديد صادر عن الوكالة العقارية Knight Frank عن حجم الثروة التي يجب أن يمتلكها الشخص ليصبح ضمن فئة أغنى 1% في 25 دولة حول العالم.

وتظهر البيانات الجديدة أن الأمريكيين الذين يأملون في أن يكونوا جزءا من أغنى 1 في المائة في البلاد يحتاجون إلى 5.1 مليون دولار على الأقل، ولكن على الرغم من أن هذا مبلغ ضخم، إلا أنه أقل من نصف ما يطلبه المقيمون في موناكو حيث يحتاجون إلى 12.4 مليون دولار للدخول إلى نادي الـ1% للأغنياء، وعادة لا يدفع المليارديرات المقيمون في إمارة البحر الأبيض المتوسط ​​الصغيرة ضريبة الدخل، مما يساعد على إبقائهم على رأس قائمة أثرياء العالم.

وتظهر الأبحاث التي أجريت في 25 دولة أن سويسرا تأتي في المرتبة الثانية بعد موناكو، حيث تحتاج إلى 6.6 مليون دولار للانضمام إلى فاحشي الثراء، بينما تأتي أستراليا في المرتبة الثالثة بتدفق نقدي ضروري قدره 5.5 مليون دولار.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة في القائمة خلف نيوزيلندا، بعد أن تراجعت مرتبتين عن المركز الثالث في عام 2021.

وفي آسيا، تمتلك سنغافورة أعلى عتبة مع 3.5 مليون دولار مطلوبة لتكون في أعلى 1 في المائة متقدمة على هونغ كونغ (3.4 مليون دولار).

وفي الشرق الأوسط، جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى إذ لابد أن يمتلك الشخص هناك ثروة بقيمة 1.6 مليون دولار ليصبح ضمن فئة أغنى 1% من الأشخاص، فيما حلت السعودية ثانية بـ740 ألف دولار أمريكي.

وفي أمريكا اللاتينية، احتلت البرازيل المرتبة الأولى بثروة ضرورية تبلغ 430 ألف دولار، وتشير النتائج إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة في العديد من البلدان بالإضافة إلى مخلفات وباء كوفيد – 19 في جميع أنحاء العالم، يوسع الفجوة بين أغنى وأفقر الدول.

أما في الفلبين فمبلغ 57 ألف دولار يمكنك من دخول شريحة الأغنياء في البلاد، ولكي تكون جزء من أغنى 1 في المائة في كينيا فأنت بحاجة إلى 20000 دولار فقط.

الترتيب الذي ورد في التقرير:

1- موناكو: 12.4 مليون دولار

2- سويسرا: 6.6 مليون دولار

3- أستراليا: 5.5 مليون دولار

4- نيوزيلندا: 5.2 مليون دولار

5- الولايات المتحدة: 5.1 مليون دولار

6- أيرلندا: 4.3 مليون دولار

7- سنغافورة 3.5: مليون دولار

8- فرنسا 3.5: مليون دولار

9- هونغ كونغ: 3.4 مليون دولار

10- بريطانيا: 3.3 مليون دولار

11- إيطاليا: 2.6 مليون دولار

12- إسبانيا: 2.5 مليون دولار

13- اليابان: 1.7 مليون دولار

14- الإمارات: 1.6 مليون دولار

15- الصين: 960 ألف دولار

16- جهورية التشيك: 880 ألف دولار

17- السعودية: 740 ألف دولار

18- رومانيا: 587 ألف دولار

19- ماليزيا: 485 ألف دولار

20- البرازيل: 433 ألف دولار

21- المكسيك: 383 ألف دولار

22- الهند: 175 ألف دولار

23- جنوب إفريقيا: 109 ألف دولار

24- الفلبين: 57 ألف دولار

25- كينيا: 20 ألف دولار

وفي الوقت الذي يتصارع فيه الكثير من الناس مع عبء التضخم المتزايد، حسب التقرير، أضاف أغنى 500 شخص في العالم ما يقرب من 600 مليار دولار إلى ثرواتهم المجمعة هذا العام.

ووفقا لـ Knight Frank، انخفض العدد العالمي للأفراد فاحشي الثراء بنسبة 3.8 في المائة في عام 2022 إلى حوالي 580 ألفا، بعد ارتفاعه في العام السابق.

ومع ذلك، شهدت دول الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات والسعودية زيادة في عدد السكان فاحشي الثراء العام الماضي مع انتعاش أسعار الطاقة.

المصدر: وكالات