بالفيديو والصور| وصول الرئيس السوري بشار الاسد الى جدّة

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة جدة في السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. كان في استقبال الرئيس الأسد الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وصالح بن علي التركي أمين محافظة جدة، والوزير المفوض سلمان بن هزاع المطيري رئيس بعثة الشرف، واللواء صالح عواض الجابري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة.

وكان الرئيس الأسد تلقى في العاشر من أيار الجاري دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة، ونقل الدعوة السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.