بايدن: التخلف عن سداد الديون سيكون أمراً كارثياً للاقتصاد الأميركي

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن التخلف عن سداد الديون سيكون كارثيا للبلاد.

وقال بايدن “لن تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها في حال لم يتم رفع سقف الدين القومي، قادة الكونغرس على علم بأن التخلف عن سداد الديون سيكون أمرا كارثيا للاقتصاد والشعب الأمريكي”.

وأكد بايدن أن المحادثات الأمريكية ستستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين لرفع سقف الدين القومي وعدم السماح بالتخلف عن السداد.

وفي وقت سابق صرح رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بأن البيت الأبيض والكونغرس ما زالا بعيدين عن التغلب على الخلافات حول رفع سقف الدين الوطني ومنع التخلف عن سداد الدين العام.

ووفقا لحسابات وزارة الخزانة لن تتمكن الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو المقبل من الوفاء بالتزاماتها بالكامل إذا لم يأذن الكونغرس بتوسيع حدود الاقتراض برفع سقف الدين القومي.

بدورها، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس من أن الإدارة قد تنفد من إجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني في 1 حزيران يونيو.

المصدر: روسيا اليوم