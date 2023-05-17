بالصور | المقداد يلتقي وزراء عدد من الدول العربية على هامش اجتماعات جدة

التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الأربعاء عددا من وزراء خارجية الدول العربية على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة.

والتقى المقداد اليوم نظراءه اللبناني عبد الله بو حبيب والتونسي نبيل عمار والعماني بدر بن حمد البوسعيدي والأردني أيمن الصفدي والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي خليفة شاهين المرر، والصومالي وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة.

المقداد مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب

المقداد ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي

المقداد ونظيره الأردني أيمن الصفدي على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة

المقداد ونظيره التونسي نبيل عمار

المقداد و وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي خليفة شاهين المرر

الأمين العام لجامعة الدول العربية ينضم إلى وزير الخارجية السوري ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي في لقاء سريع قبل بدء الاجتماع

المقداد ووزير خارجية الصومال

وانطلق اليوم الأربعاء اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبدأت أمس الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، على مستوى الوزراء والمندوبين، لمناقشة أهم القضايا التي سيطرحها القادة في اجتماعهم، المقرر يوم الجمعة 19 أيار/مايو بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وصل امس إلى السعودية، للمشاركة في اجتماعات غابت عنها سوريا منذ عام 2011.

المصدر: وكالة سانا