المفتي قبلان: الإنقاذ الرئاسي خلال أسابيع ضرورة وجودية للدولة ولن يضيع وطن دفن اتفاق 17 أيار

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان توجه فيه “للبعض الذي نحترم أقول: لبنان على حافة معجزة، والبلد بقعر القعر والإرتطام الأكبر سيمزق البلد ويضعنا بأسوأ مواجهة على الإطلاق، والمطلوب أخذ قرار تاريخي بمصير هذا البلد”.

اصاف:” القضية قضية لبنان لا قضية أحزاب وأحلام وأمان شخصية، لذلك الإنقاذ الرئاسي خلال أسابيع ضرورة وجودية للدولة والبلد والشراكة الوطنية، وأسوأ من القطيعة السياسية القطيعة الطائفية”، مشيرا الى ان “الصبر على ضياع لبنان خيانة، والعلاقة بين المسلم والمسيحي علاقة تكامل، ولن يضيع وطن دفن اتفاق 17 أيار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام