انعقاد اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين في جدة بمشاركة وفد سوريا

انعقد اليوم الثلاثاء اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين بمشاركة وفد سوريا يترأسه معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان، وذلك في اليوم الثالث على التوالي من الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية.

ويضم الوفد السوري مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة السفير بسام الصباغ والسفير رياض عباس مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين ومدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية قصي الضحاك ومدير مكتب وزير الخارجية جمال نجيب ومن مكتب الوزير إيهاب حامد وإحسان رمان.

وتحدث سوسان في كلمته خلال الاجتماع عن اهتمام سورية بالعمل العربي المشترك وتعزيز علاقتها مع البلدان العربية بشكل ثنائي وجماعي، معرباً عن الشكر والتقدير للجزائر والمملكة العربية السعودية على حسن الاستضافة ولجميع الدول المرحبة بسورية.

وفي مستهل الجلسة جدد السفير الجزائري بالقاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية حميد شبيرة في كلمة له ترحيبه بوجود الوفد السوري في هذه الاجتماعات، مؤكداً ضرورة وحدة الصف والتضامن بين الدول العربية.

وقال شبيرة: نجتمع اليوم في ظل تطورات خطيرة تمر بها الساحة الفلسطينية جراء اعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني.

من جهته قال وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدولية السفير عبد الرحمن إبراهيم الرسي في كلمة بعد تسلمه رئاسة اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين: نرحب بوفد سورية المشارك بالاجتماع ونتمنى لهم كل النجاح، مؤكداً أن السعودية مدت يدها إلى الأشقاء إيماناً بأهمية العمل العربي المشترك وستواصل العمل لمتابعة هذا الأمر ولاستكمال مسيرة الجامعة العربية. تلا ذلك جلسة عمل مغلقة لمناقشة مشروع جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة.

المصدر: وكالة سانا