واقعة غريبة: احتفظ بجثة والده في الثلاجة لـ”يتمكن من التحدث إليه”!

ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل خزّن جثة والده في ثلاجة لأكثر من عام.

وبحسب وسائل إعلام محلية، اكتشفت الشرطة في بلدة لاندغراف في هولندا الجثة بعد أن أثار طبيب الأسرة مخاوف بشأن مصير الأب حيث كان يراوده شعور بالقلق حيال صحة الأب الذي كان يبلغ من العمر 101 عام، بحسب ما نشر موقع سي ان ان الأميركي.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن نجل الرجل المتوفي قال للضباط إنه لا يريد السماح لوالده بالرحيل، وإلا سيفتقده!.

وقالت صحيفة دي ليمبرغر إن الابن الذي لم يكشف عنه اسمه (وهو كهل يبلغ من العمر 82 عاماً) ادعى أنه قرر وضع جثة والده في الثلاجة عندما توفي لأسباب طبيعية قبل 18 شهراً، حتى يتمكن من “مواصلة التحدث معه”.

وبحسب ما ورد من معلومات فإن الشرطة تحقق الآن في المسألة لكنها لا تشتبه في وجود خطأ في وفاة الأب. وقالت شرطة لاندغراف: “نحقق حالياً في وفاة هذا الشخص ولماذا تم وضع الرفات في الثلاجة”. وأضافت الشرطة أنه “من أجل مصلحة التحقيق، لا ندلي بأي تصريحات حول تفاصيل هذه المسألة في هذا الوقت”.

وقال أحد الجيران للصحيفة الهولندية إن الأب الراحل كان مريضاً بورم وكان يتردد على المستشفى بانتظام، وفق ما نشر موقع ياهو الإخباري.

ويقال إن مسؤولي المجلس الذين زاروا المنزل وصفوه بأنه كان في “حالة فوضى عارمة” وأعطوا الابن أسبوعاً لإعادة ترتيبه وتنظيفه قبل أن تقيّم السلطات ما إذا كان يمكنه العيش بمفرده مستقبلاً.

يذكر أنه في عام 2015، علمت الشرطة الهولندية أن رجلاً أخفى جثة والدته الميتة لأكثر من عامين واستمر في تحصيل معاشها التقاعدي ومدفوعات المساعدة الاجتماعية لكن ألقي القبض عليه لاحقاً وأجبر على سداد 40 ألف يورو وفقاً للصحيفة ذاتها.

المصدر: dw.com