سوريا تشارك في افتتاح الاعمال التحضيرية للقمة العربية في جدة

في السعودية ، بدأت اليوم الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار الخبراء. ويمثل سوريا في هذا الاجتماع معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا احمد.

بعد 12 عاماً .. سوريا تفرض مقعدها العربي .. فقد شاركت سوريا بوفد رسمي وإعلامي كبير وصل الى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة.

خلال الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قالت رئيس الوفد السوري رانيا أحمد ان سوريا تعرب عن تقديرها وشكرها للدول العربية التي قدمت المساعدات للتخفيف من تداعيات كارثة الزلزال على الشعب السوري.اضافت إن بلادها تولي اهتماماً كبيراً لعودة المهجرين وان هذا الأمر يتطلب تنشيط الحركة الاقتصادية في مناطقهم عبر التشجيع على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات. ودعت الاحمد إلى العمل على إزالة القيود أمام حركة التجارة العربية البينية لاهمية ذلك في التنمية الاقتصادية العربية.

وغدا يترأس وزير الاقتصاد السوري محمد الخليل وفد سوريا لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري على ان تنطلق بعد غد الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين ، والذي يمهد لاجتماع وزراء الخارجية، حيث ستتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة القمة من الجزائر.

ومن المتوقع بدء وصول القادة والملوك العرب المشاركين في القمة العربية بدءا من يوم الخميس المقبل، حيث تنعقد يوم الجمعة القمة العربية على أجواء إيجابية فرضتها عودة سورية للجامعة العربية، في حين تنطلق يوم الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، والتي تمهد لاجتماع وزراء الخارجية. ويجري في اجتماعات المندوبين مناقشة التوصيات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده يوم الأربعاء القادم، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، حيث سيتم اعتماد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وفي إطار مواصلة المشاورات حول جدول أعمال القمة العربية، هاتف وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد نظيره الجزائري أحمد عطاف، وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، ان الاتصال الهاتفي جاء عقب الاتصال الذي جرى بين الرئيسين عبد المجيد تبون، والرئيس بشار الأسد، في الثامن من أيار والذي أتاح للوزيرين فرصة مواصلة مشاوراتهم حول النقاط الرئيسية المدرجة في جدول أعمال القمة المقبلة، لمجلس وزراء جامعة الدول العربية، المقرر عقدها في الـ 19 من ايار في جدة.

المصدر: قناة المنار