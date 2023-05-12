الجبهة الداخلية للاحتلال تقرر تمديد حالة الطوارئ في غلاف غزة ولاخشيش والنقب حتى السبت الساعة 8:00 مساءً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 15:40

الجبهة الداخلية للاحتلال تقرر تمديد حالة الطوارئ في غلاف غزة ولاخشيش والنقب حتى السبت الساعة 8:00 مساءً

منذ 1 ساعة 12 May، 2023
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