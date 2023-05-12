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May 12 2023 - 11:48

كيفية تحسين ذاكرتك.. أغرب الطرق المثبتة علميا!

منذ 35 mins 12 May، 2023
Oil Neft
اقتصاد - صفحات منوعة

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مخاوف في الأسواق بشأن الطلب على الخام، وتتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
وبحلول الساعة 09:23 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.66% إلى 70.40 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.69% إلى 74.46 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
وأمس عند التسوية هبطت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.3% إلى 70.87 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود “برنت” بنسبة 1.9% إلى 74.98 دولار للبرميل.

المصدر: بلومبرغ

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