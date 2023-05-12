كيفية تحسين ذاكرتك.. أغرب الطرق المثبتة علميا!

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مخاوف في الأسواق بشأن الطلب على الخام، وتتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

وبحلول الساعة 09:23 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.66% إلى 70.40 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.69% إلى 74.46 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وأمس عند التسوية هبطت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.3% إلى 70.87 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود “برنت” بنسبة 1.9% إلى 74.98 دولار للبرميل.

المصدر: بلومبرغ