إعلام العدو: وزير الأمن غالانت تحدث هاتفياً مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين وناقش معه جولة القتال في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 23:14

إعلام العدو: وزير الأمن غالانت تحدث هاتفياً مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين وناقش معه جولة القتال في غزة

منذ 37 mins 10 May، 2023
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