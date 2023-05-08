الخارجية الأردنية عن غارة درعا: سنعلن بالوقت المناسب

علّق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، على الأنباء المتداولة عن قصف أردني عند الحدود مع سوريا، مؤكدا أن الأردن “سيعلن، في حال اتخاذه أي خطوة، في الوقت المناسب عنها”. وأوضح الصفدي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الهولندي، أن “مشكلة المخدرات هي تهديد كبير للمملكة وللمنطقة وللعالم أجمع في ضوء تصاعد عمليات التهريب”، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة الأمر خلال اجتماع عمان، حسب قوله.

وأشار الصفدي إلى “اتفاق أردني- سوري لتشكيل فريق أمني سياسي مشترك لمواجهة خطر المخدرات والانتهاء منه بشكل كامل، مؤكدا الاستمرار بالعمل لإنشاء اللجنة، والتواصل مع وزارة الخارجية السورية لاتخاذ آلية عمل واضحة”.

وكانت وسائل إعلام تحدثت اليوم الاثنين، عن “مقتل أحد أبرز تجار المخدرات ويدعى مرعي الرمثان، في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا بغارة جوية نفذها الطيران الحربي الأردني فجرا”.

المصدر: روسيا اليوم