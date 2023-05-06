عودة النازحين الى سوريا.. بين مصلحة لبنان وإعادة الإعمار

على نار حامية وضع ملف عودة النازحين السوريين في لبنان الى وطنهم، بعدما ارتفعت الاصوات المطالبة بذلك في ظل عودة الامان الى كثير من المناطق، ومع الحديث المتواصل عن أهمية عودتهم للمشاركة في إعمار سوريا بأيدي أبنائها.

لكن كما كل شيء في لبنان تنقسم الآراء حول ملف عودة النازحين مع وجود جهات تضغط لبقائهم، في ظل تحذيرات كثيرة عن مشاريع غربية مشبوهة تدفع باتجاه “التوطين” في لبنان او في البلدان التي يقيمون فيها، ولكن مع صعوبة تطبيق او تمرير مثل هذه المشاريع في بلد متنوع ومتشابك طائفيا ومذهبيا وسياسيا كلبنان، تبرز بشكل واضح التداعيات اليومية على مختلف الصعد للأعداد الكبيرة للنازحين السوريين، وهي بلا شك مسائل تحتاج الى متابعة ومعالجة بشكل مناسب وبما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين، وهذا لن يتحقق إلا من خلال العمل الجدي للدولة اللبنانية بالتواصل الرسمي مع الدولة السورية واتخاذ موقف واحد موحد نخرج به على العالم وكل الجمعيات والمنظمات والدول التي تقدم الدعم للنازحين وتغريهم بالبقاء في لبنان أطول مدة ممكنة.

وبالسياق، قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان “تعاطي المجتمع الدولي مع ملف النزوح وابتزاز لبنان واللبنانيين بحجّة الحرص على النازحين السوريين وعلى سلامتهم أمرٌ بات مكشوفاً، فالتهرّب من تسليم داتا النازحين للدولة وابتزاز بعض الأحزاب والجمعيات المختصّة بوقف التمويل وتعاطي المنظمات الدولية العاملة في لبنان”، واعتبران “كل ذلك يظهر نيّة المجتمع الدولي بإبقاء النازحين في لبنان والخلفيات السياسية التي تقف خلف هذا القرار، والبعيدة كل البعد عن الإنسانية والعواطف”، وأضاف “نحن من نسّق وناقش وعمل لسنوات مع الدولة السورية في هذا الملف، وندرك تماماً التسهيلات التي قدّمتها القيادة، والإستعدادات اللوجيستية لاستقبال أبناء الوطن”، واكد “مهما ضغطتم، النازحون سيعودون عودة آمنة وكريمة، وسورية واعادة الإعمار فيها ستكون بالانتظار”.

وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد اعلنت في بيان لها الخميس انه “في اطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، انها ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية”.

وتابع البيان “يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل اسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء”، واضاف “يمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتباراً من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على الأراضي اللبنانية كافة، وسيصار الى تسوية اوضاع المغادرين مجاناُ فور المغادرة”.

هذا وعقد لقاء بين مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة أمل بسام طليس ومدير العمل البلدي في حزب الله محمد بشير، ضمن اللقاءات الدورية التي تعقد بين مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في الحركة والعمل البلدي المركزي في الحزب، حيث تم استعراض لكافة شؤون وشجون الملف البلدي والاختياري والمتابعات اليومية لهذا الملف مع المعنيين.

وتطرق المجتمعون الى ملف النزوح السوري، فأكدوا ان “هذا الموضوع هو موضوع كبير جدا وحساس وان معالجته لا يمكن ان تتم الا عبر الاطر السياسية”، ودعوا الى “عدم الانجرار وراء البيانات والمواقف المحرضة، والتي تهدف الى اثارة الفتنة بين اللبنانيين والاخوة النازحين السوريين”، وطلبوا من “جميع البلديات التزام القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات”.

المصدر: موقع المنار