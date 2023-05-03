الرئيسان الأسد ورئيسي يوقعان مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2023 - 17:46

الرئيسان الأسد ورئيسي يوقعان مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد

منذ 2 ساعة 3 May، 2023
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