الرئيس الايراني: سوريا حكومة وشعباً اجتازت مصاعب كبيرة واليوم نستطيع القول عبرتم واجتزتم المشاكل وحققتم الانتصار – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 3 2023 - 14:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
03 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
وصول الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاما
الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد يستقبل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في قصر الشعب
الرئيس السوري د. بشار الأسد مستقبلا الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: العلاقات الثنائية غنية بالمضمون وبالتجارب
الرئيس الأسد: العلاقات السورية الإيرانية كانت خلال الفترات العصيبة علاقات مستقرة وثابتة بالرغم من العواصف
الرئيس الإيراني: سوريا حكومة وشعبا اجتازت مصاعب كبيرة واليوم نستطيع القول عبرتم واجتزتم المشاكل وحققتم الانتصار
الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
هدوء حذر يسود قطاع غزة ومحيطه بعد قصف ليلي متبادل بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الصهيوني
سرايا القدس تبث فيديو لرشقات صاروخية أطلقتها تجاه المدن الفلسطينية المحتلة في إطار الرد على جريمة اغتيال الشيخ عدنان
إعلام العدو: الجيش سيفتح تحقيقاً في أداء القبة الحديدية بعد إخفاقها في اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقت من غزة
الجهاد الإسلامي: سرايا القدس والمقاومة أبدعوا في الرد على جريمة اغتيال الشيخ عدنان
الجهاد الإسلامي: لقد انتهت جولة من جولات المواجهة لكن مسيرة المقاومة متواصلة
هنية توجه بالتحية للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي كانت وفيةً للشيخ عدنان وللحركة الأسيرة
هنية: تم إبلاغ جميع الوسطاء الذين تدخلوا بضرورة تسليم جثمان الشهيد لعائلته الصابرة ليحظى بما يليق بالشهداء الأبطال
قوات الاحتلال تقتحم بناية سكنية تمهيداً لهدمها في ضاحية السلام بالقدس المحتلّة
الرئيس بري: لا أعترف سوى بالخطة "أ" في مسألة دعم فرنجية وجعجع متوتر وإنكاره لا يُغيّر الوقائع
الأمم المتحدة: القتال في السودان تسبب في ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية
السيسي: مصر ستواجه صعوبات حال استقبال مزيد من السودانيين
جهاز أمن الدولة الروسي: إحباط أنشطة شبكة للمخابرات العسكرية الأوكرانية كانت تخطط لهجمات إرهابية في القرم
الرئيس الايراني: سوريا حكومة وشعباً اجتازت مصاعب كبيرة واليوم نستطيع القول عبرتم واجتزتم المشاكل وحققتم الانتصار
منذ 2 ساعة
3 May، 2023
عاجل
الرئيس الايراني
الرئيس السوري
ايران
زيارة الرئيس الايراني إلى سوريا
سوريا
التعليقات
ذات صلة
بالفيديو | الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز
الرئيس الأسد: العلاقات السورية الايرانية كانت خلال الفترات العصيبة علاقات مستقرة وثابتة بالرغم من العواصف
الرئيس بشار الأسد مستقبلاً الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: العلاقات الثنائية غنية بالمضمون وبالتجارب والرؤية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}