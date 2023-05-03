الرئيس الايراني: سوريا حكومة وشعباً اجتازت مصاعب كبيرة واليوم نستطيع القول عبرتم واجتزتم المشاكل وحققتم الانتصار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2023 - 14:34

الرئيس الايراني: سوريا حكومة وشعباً اجتازت مصاعب كبيرة واليوم نستطيع القول عبرتم واجتزتم المشاكل وحققتم الانتصار

منذ 2 ساعة 3 May، 2023
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