مواكبة | هدوء حذر في غزة بعد عدوان اسرائيلي تصدت له المقاومة وردت بإطلاق الصواريخ

يسود هدوء حذر في قطاع غزة، بعد دخول وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيّز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر في المقاومة، قوله إن “وقفا لإطلاق النار”، قد بدأ عند نحو الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء، بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن “اتفاق وقف إطلاق النار، سيكون متزامنا، ومشروطا بالتزام الطرفين”، موضحا أنه كان نتيجة دخول أطراف عدة على خط الوساطة لوقف العدوان الإسرائيلي ضد القطاع.

الفصائل تشيد

وعلى إثر التوصل لوقف اطلاق النار، أشاد متحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأداء غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في معركة الرد على استشهاد القيادي خضر عدنان بعد إضرابه عن الطعام 87 يوما، قائلا إن الغرفة قدمت وحدة وطنية ميدانية مشرفة في هذه الجولة ضد الاحتلال.

كما قال متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي إن جولة من جولات المواجهة مع الاحتلال انتهت لكن مسيرة المقاومة متواصلة ولن تتوقف، مضيفا أن المقاومة قدمت نموذجا لوحدة الموقف ردا على استشهاد الأسير خضر عدنان.

سلسلة غارات

وقبل وقف إطلاق النار، شنّت طائرات الإحتلال الصهيوني ليلة الثلاثاء – الأربعاء سلسلة من الغارات على مواقع عدة في غزة، وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق المزيد من الصواريخ على المستوطنات المتاخمة للقطاع ومدينة عسقلان.

وأعلن جيش الاحتلال أنه وجّه عدة ضربات لقطاع غزة، زاعماً أنه قصف “مواقع لتصنيع الأسلحة، ومقار وتجمعات عسكرية، ونفقا تابعا لحركة حماس”. وادعى في بيان قصف “مجمع كانت تستخدمه حماس معسكرا للتدريب”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن هاشل مبارك سلمان مبارك ( 58 عاما) شمال مدينة غزة وإصابة 5 مواطنين آخرين.

المقاومة ترد

وردًّا على العدوان، أطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية عدة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، أُطلقت على فترات متقطعة، تجاوز عددها الـ100 صاروخ، حسب إعلام العدو.

كتائب عزّ الدين القسام وسرايا القدس، أعلنت في بيانات منفصلة إن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض جو.

في حين أشارت تقارير إسرائيلية إلى اتساع المدى الذي تستهدفه صواريخ المقاومة الفلسطينية. وذكر إعلام العدو أنه لأول مرة خلال هذه المواجهة، تدوي صافرات الإنذار في مستوطنة “مرحافيم”، بمدى يصل إلى 23 كم، فيما أشارت صحيفة “معاريف” إلى إطلاق أكثر من 70 صاروخا من القطاع باتجاه مستوطنات “غلاف غزة”، منذ صباح الثلاثاء.

المصدر: موقع المنار