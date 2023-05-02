الخارجية السورية: السياسات الإسرائيلية العدوانية ليست إلا محاولة بائسة لخلط أوراق المنطقة والتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري الرامي لإعادة الأمن والاستقرار إليها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2023 - 21:34

الخارجية السورية: السياسات الإسرائيلية العدوانية ليست إلا محاولة بائسة لخلط أوراق المنطقة والتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري الرامي لإعادة الأمن والاستقرار إليها

منذ 1 ساعة 2 May، 2023
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