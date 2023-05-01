الرئيس المشاط: عمال اليمن سيحققون الانتصارات في معركة البناء والزراعة والاكتفاء الذاتي

بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط اليوم الاثنين، لكافة عمّال الجمهورية اليمنية في الداخل والخارج بمناسبة يوم العمّال العالمي، مؤكدا التوجه نحو الصناعات المدنية وتحقيق النجاحات على غرار ما تحقق في الصناعات العسكرية.

وشدد الرئيس المشاط على أن دول العدوان بقيادة أمريكا حرصت على تدمير الصناعات الوطنية اليمنية لتحويل بلادنا إلى سوق استهلاكية لمنتجاتها مشيرا إلى أن استهداف العدوان الممنهج للمصانع والمعامل والبنى التحتية أدى إلى حرمان العاملين من فرص العمل.

وأشار إلى أن دول العدوان قطعت مرتبات موظفي الدولة بعد أن دمرت مئات المصانع وسقط آلاف العمال شهداء وهم يؤدون واجبهم المقدس.

وأكد أن موظفي الدولة طوال تسعة أعوام كانوا عنوانًا لصمود الشعب اليمني وثباته وتضحياته، وعاملا من عوامل الانتصار الذي تحقق.

وخاطب الرئيس المشاط العمّال بقوله: نؤكد أننا لن نتنازل عن حقوقكم ولن نسمح للأعداء بتجاهل استحقاقاتكم وسنعمل جاهدين على استعادتها منهم.

وأضاف: حرصنا في كل المفاوضات على جعل صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ضمن الأولويات، ولن نتنازل عن هذه المطالب المشروعة لشعبنا.

وتابع نحن على ثقة أن عمال اليمن سيحققون الانتصارات الباهرة في معركة البناء والزراعة والاكتفاء الذاتي على غرار ما حققته الصناعات العسكرية والصواريخ الباليستية والطيران المسير..

وأردف بقوله: لقد تميز عمال اليمن عبر التاريخ بروحهم الإبداعية، كيف لا وهم أبناء حضارة عريقة ضاربة في التاريخ، ومثلما كان لهم الدور المميز في انتصار ثورة ٢١ سبتمبر المباركة، وفي الصمود الوطني في ميادين العمل، وزراعة الأرض، فقد كان لهم دوراً كبيراً في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي إلى جانب أبناء القوات المسلحة والأمن.

وختم الرئيس مهدي المشاط التهنئة بقوله: إننا بالتوكل على الله وسواعد عمال اليمن سنتغلب على الحصار بزراعة الأرض، وسنتجه نحو الصناعات المدنية، وسيكون لعمال اليمن دور أساسي في بناء مستقبل ونهضة اليمن وعمارة ما دمره العدوان.

المصدر: المسيرة