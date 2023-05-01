مبعوث أممي: البرهان وحميدتي وافقا على إرسال ممثلين للتفاوض في السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2023 - 17:08
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مبعوث أممي: البرهان وحميدتي وافقا على إرسال ممثلين للتفاوض في السعودية
منذ 1 ساعة
1 May، 2023
أحداث السودان
البرهان
الجيش السوداني
السودان
حميدتي
قوات الدعم السريع
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