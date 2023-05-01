مبعوث أممي: البرهان وحميدتي وافقا على إرسال ممثلين للتفاوض في السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2023 - 17:08

مبعوث أممي: البرهان وحميدتي وافقا على إرسال ممثلين للتفاوض في السعودية

منذ 1 ساعة 1 May، 2023
أخبار موقع المنار

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