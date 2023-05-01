متابعة | انطلاق أعمال الاجتماع الخماسي حول سوريا في عمّان

انطلقت اليوم أعمال اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق في العاصمة الأردنية عمّان “لمواصلة المشاورات بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية”.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” أن وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد والوفد المرافق وصل إلى مقر الاجتماع الوزاري في عمّان وكان في مقدمة المستقبلين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة على حسابها على تويتر أن “المقداد سيشارك في اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخراً”.

وأوضحت الوزارة أن الوفد المرافق للوزير المقداد يضم كلاً من معاون وزير الخارجية أيمن سوسان وجمال نجيب مدير مكتب الوزير والمستشار إهاب حامد من مكتب الوزير.

يُذكر أنه سبق أن قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إن “الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة منتصف نيسان الحالي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية”.

من جهته، لفت المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إلى أن “العراق يجدد موقفه الثابت من إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية وفق حل سياسي يعزز أمنها وأستقرارها”.

واتّفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدة على أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا. وعقب الاجتماع بأيام، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء الأزمة في سوريا قبل 12 عاما. وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا لديها عام 2011.

المصدر: موقع المنار