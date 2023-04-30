حركة “المرابطون” حيت العمال بعيدهم: لإعادة بناء الوطن على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص

توجهت إدارة النقابات والمهن الحرة في “حركة الناصريين المستقلين- المرابطون” في بيان لها السبت بمناسبة عيد العمال العالمي “بالتحية والتقدير لجميع العمال في لبنان والوطن العربي والعالم”، وأملت أن “تتحرر نفوسهم من التجاذبات الإقليمية والمناطقية والطائفية والمذهبية ونتوحد على مبادئ العيش المشترك، والمصلحة الوطنية العليا، وتوحيد وطننا عن طريق وحدة العمال المناضلين، من أجل لقمة العيش الكريم للمواطن والحرية الحقيقية للوطن”.

وأكد البيان أن “الحلول الواقعية للوضع المعيشي الصعب الذي نعيشه اليوم هو التفاف جميع القوى الوطنية العاملة، لإعادة بناء الوطن على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بالحقوق والواجبات المهنية والقانونية والإنسانية”، وتابع “كل عام وعمال لبنان بخير على امل أن نستمر في نضالنا من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة ليصبح وطننا لبنان وطنا مزدهرا سيدا حرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام