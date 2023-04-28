متابعة | وسط اشتباكات مُسلحة عنيفة… اصابات بالرصاص الحي في جنين ومختلف مدن الضفة وشهيد في بيت لحم

أُصيب شابان خلال اقتحام قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، صباح اليوم الجمعة 28-4-2023، محيط مخيم جنين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين.

وأفادت مصادر طبية، بتسجيل إصابتين برصاص قوات الاحتلال الحي في محيط مخيم جنين، بعد اقتحامها لمحيط المخيم.

وأوضحت مصادر محلية، أنه تم اكتشاف قوة خاصة تتبع لجيش الاحتلال على مدخل مخيم جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

ومن جانبها قالت سرايا القدس- كتيبة جنين: “استهدفنا قوات الاحتلال في«محيط المخيم» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص”.

وأضافت كتيبة جنين في تغريدات لها “يواصل مجاهدونا حتى اللحظة عمليات التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال في أكثر من محور بصليات من الرصاص والعبوات الناسفة”.







بالفيديو | سرايا القدس- كتيبة جنين تفجر عدداً من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال بشكل مباشر

بالفيديو | قوات الإحتلال الإسرائيلي تستهدف سيارات الإسعاف خلال محاولتها إسعاف المصابين في جنين







سرايا القدس-كتيبة نابلس: تمكنّا من استهداف نقطة “جرزيم” في المدينة بوابل من الرصاص

وفي سياق متصل أكدت سرايا القدس-كتيبة نابلس، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف نقطة “جرزيم” في مدينة نابلس بوابل من الرصاص.

وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس في بلاغ عسكري صادر عنها “بعون الله وقوته تمكنت احدى مجموعاتنا في كتيبة نابلس في تمام الساعة 3 من فجر اليوم الجمعة من استهداف نقطة جرزيم الاحتلالية في مدينة نابلس بوابل من الرصاص المبارك وعودة مجاهدينا بسلام”.



الاحتلال الاسرائيلي يعتقل ثلاثة مواطنين من جنين وطولكرم



هذا واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من مدينتي جنين وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابين من بلدة قباطية، جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عصام أبو معلا سباعنة، وعز الدين محمود أبو معلا سباعنة، واستولت على مركبتهما بعد أن احتجزتهما لساعات على حاجز عسكري قرب دير شرف، غرب نابلس، كما اعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، شابا من ضاحية ذنابة شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الأعرج بعد مداهمة وتفتيش منزله في ضاحية ذنابة في مدينة طولكرم.

ومن ناحيته، زعم موقع والا العبري “أن قوات الجيش “الإسرائيلي” اعتقلت شابين فلسطينيين خلال اقتحام جنين”.

شهيد من بيت لحم وعشرات الإصابات برصاص الاحتلال في مدن الضفة

واستكمالاً لمسلسل الاعتداءات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة استشهد شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة تقوع شرق بيت لحم، فيما أصيب العشرات من المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الفتى مصطفى عامر صباح ( 15 عاماً) برصاص قوات الاحتلال شرق بيت لحم.

استشهاد الفتى مصطفى عامر صباح 15 عاماً برصال الاحتلال الاسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

وفي كفر قدوم، أصيب 4 مواطنين، بينهم صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 20 عاما.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني بينهم مصور تلفزيون فلسطين محمد عناية، والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي قرية المغير، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال شرق رام الله.

وأوضحت المصادر، أن مستوطنين هاجموا أراضي المواطنين من المدخل الشرقي للقرية، وقاموا بتكسير عدد من أشجار الزيتون المعمرة، تحت حماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز صوب الأهالي، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين بالرصاص المعدني، جرى علاجهم ميدانيا، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.

هذا واعلن الهلال الاحمر الفلسطيني عن اصابة 13 شخص خلال المواجهات مع العدو الصهيوني في بيت دجن وبيتا ونابلس.

المصدر: فلسطين اليوم