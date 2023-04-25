النائب هاشم: آن الاوان ليتوقف البعض عن أسلوب التطاول واللغة المرفوضة

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، ان “الاطلالات المتفلتة من قيم ومفاهيم الأخلاق السياسية لدى البعض، يدفعهم إلى التطاول على المواقع والمقامات السياسية الداخلية والخارجية عربية او دولية، ويتلفظون بلغة ساقطة في كثير من الأحيان، وبما لا يليق الا بأصحابها وبأسلوب يتجاوز الاصول والمواثيق وحدود العلاقات السياسية”.

ختم: “وكأن هناك من نصب هذا البعض ناطقا عربيا ودوليا ليطلق الصفات والتوصيفات ويوزع النياشين بمفردات معيبة ومخجلة، فلقد آن الأوان ليتعظ البعض والتوقف عن أسلوب التطاول واللغة الهابطة والمرفوضة بكل المعايير الوطنية والأخلاقية. وفي كل الأحوال كل إناء ينضح بما فيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام