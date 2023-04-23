كنعاني: وزير الخارجية الأمريكي يسعى لتسويق الأسلحة الأمريكية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ان التصريحات الاستفزازية لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بشأن البرنامج العسكري الإيراني تهدف فقط إلى استمرار تسويق الأسلحة الأمريكية، بمساعدة التخويف من إيران.

وأضاف “على عكس التصريحات غير المدروسة لوزير خارجية النظام الأمريكي، فإن الجمهورية الإسلامية ، في إطار سياسة الجوار، أكدت دائمًا على الحوار والمشاركة والتعاون الإقليمي من أجل – ضمان الأمن والمصالح المشتركة لدول المنطقة، بعيداً عن تدخلات الأجانب، وتحدث تطورات إيجابية ، وفي نفس الاتجاه في المنطقة.

وأكد كنعاني “برنامج إيران العسكري دفاعي ورادع فقط وليس ضد أي دولة لا تنوي مهاجمة إيران”.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الوكالة الدبلوماسية الايرانية، التصرفات غير المدروسة والخاطئة التي ارتكبها النظام الأمريكي على مدى عقود كمصدر لانعدام الأمن وعدم الاستقرار والحرب في المنطقة، مضيقا: “من مصلحة هذا البلد أن يتخلى عن أخطائه وتدخله وحروبه وتوجهات غير مسؤولة لقضايا دول المنطقة وان تسمح بعملية تعزيز الاستقرار ، ويستمر السلام على طريقه بتعاون ومشاركة دول المنطقة”.

المصدر: وكالة مهر