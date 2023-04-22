إعلام العدو: عشرات آلاف المعارضين يتظاهرون للأسبوع الـ16 على التوالي في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس ومناطق أخرى ضد حكومة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2023 - 23:36
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الإمام السيد علي الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر السعيد في مصلى الإمام الخميني "قدس سره" في العاصمة الإيرانية طهران
الإمام الخامنئي في خطبة العيد: على مسؤولي السلطات الثلاث أن يتعاونوا في سبيل خدمة الشعب الإيراني وحل المشاكل الكبرى
الإمام الخامنئي: الأعداء فهموا أنهم لن يحققوا شيئًا بالقوة في مجتمعاتنا فلجأوا للتضليل وعلينا أن نحدّث طرق المواجهة
الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني يقظ وواع وقد هزم العدو حتى الآن وسيواصل إفشال مخططاته في المستقبل
الإمام الخامنئي خلال استقباله المسؤولين وسفراء الدول الإسلامية: القضية الفلسطينية قضية إنسانية وليست قضية إسلامية بحتة
الإمام الخامنئي: نحن نشهد الانحدار التدريجي للكيان الصهيوني بسرعة تزداد يومًا بعد يوم وهذا سببه موقف الشباب الفلسطيني
الإمام الخامنئي: ينبغي أن تركز استراتيجية العالم الإسلامي على تقديم الدعم وتقوية المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية
آلاف العراقيين يؤدون صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة ما بين الحرمين في مدينة كربلاء المقدسة
ممثل المرجعية العليا في خطبة العيد: نحذر من المس بقدسية المدن والأماكن المقدسة والمظاهر التي لا تليق بالمجتمع العراقي
السيد عمار الحكيم يشيد في خطبة عيد الفطر في بغداد بخطط الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والأمني والسياسي في العراق
الشيخ محمد يزبك في خطبة عيد الفطر في بعلبك: ندعو للتلاقي للوصول لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة والبدء بمعالجة كل الملفات
الشيخ أحمد قبلان في خطبة العيد في برج البراجنة: من يصر على القطيعة يدفع نحو حرب أهلية وإنقاذ البلد يتم بتسوية رئاسية
مفتي الهرمل الشيخ علي طه يدعو في خطبة عيد الفطر إلى التفاهم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية
رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين في خطبة العيد: واقع لبنان يفرض إنتاج دولة وطنية لا طائفية وسياسة مستقلة لا تابعة
قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى وتخلع تمديدات الكهرباء عنه وتخلع بواباته
الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس: اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة بمثابة تخط جديد للخطوط الحمراء
الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: مصلى باب الرحمة جزء من المسجد الأقصى ولن تفلح محاولات الاحتلال السيطرة عليه
اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام وحالته صعبة وهناك خشية حقيقية من وفاته
إعلام العدو: عشرات الآلاف يتظاهرون للأسبوع الـ16 على التوالي في تل أبيب ومدن أخرى ضد حكومة نتنياهو
تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى رغم هدنة عيد الفطر
الجيش السوداني: عملية إجلاء البعثات التي تطلب دولها ذلك ستتم خلال الساعات المقبلة
وزير الخارجية المجري: إجلاء 14 مجريًا و48 آخرين معظمهم أميركيون وإيطاليون من السودان إلى مصر
الخارجية السعودية: بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة
الخارجية العراقية: ننسق مع عدد من الدول الشقيقة لإجلاء آمن للرعايا العراقيين في السودان
نقابة أطباء السودان: لا يوجد وقف لإطلاق النار وإجلاء الرعايا الأجانب مؤشر خطير على إطالة أمد الحرب
مصادر عراقية: إسقاط طائرة مسيرة للقوات الأميركية جنوب كركوك بصاروخ أرض جو
الخارجية السورية: تابع الاحتلال الأمريكي خلال الأسابيع الماضية نهبه النفط والثروات السورية عبر شمال العراق إلى تركيا
الخارجية السورية: سوريا تدين هذه التصرفات وتطالب الإدارة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري
الخارجية السورية: نطالب الولايات المتحدة بوقف دعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية فوراً
إعلام العدو: عشرات آلاف المعارضين يتظاهرون للأسبوع الـ16 على التوالي في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس ومناطق أخرى ضد حكومة نتنياهو
منذ 3 ساعة
22 April، 2023
كيان العدو
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