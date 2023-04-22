إعلام العدو: عشرات آلاف المعارضين يتظاهرون للأسبوع الـ16 على التوالي في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس ومناطق أخرى ضد حكومة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2023 - 23:36

إعلام العدو: عشرات آلاف المعارضين يتظاهرون للأسبوع الـ16 على التوالي في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس ومناطق أخرى ضد حكومة نتنياهو

منذ 3 ساعة 22 April، 2023
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