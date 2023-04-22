وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة: نؤكد استمرار الدعم الإيراني للشعب والمقاومة الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2023 - 23:36

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة: نؤكد استمرار الدعم الإيراني للشعب والمقاومة الفلسطينية

منذ 3 ساعة 22 April، 2023
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