فلسطين… عمليات تخريب في مصلى باب الرحمة وإطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال في منطقة جبل جرزيم

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، ظهر اليوم السبت مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وقامت بعمليات تخريب واسعة فيه. وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اقوخلعت تمديدات الكهرباء في المصلى، كما خلعت بواباته.

وأظهرت مقاطع فيديو توثيق للخراب الذي أحدثته قوات الاحتلال بمصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحامها له.

من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم السبت مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة، ما أدّى لاندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

من ناحيتها، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدّى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

هذا واستهدف إطلاق نار، فجر اليوم قوات الاحتلال في منطقة جبل جرزيم بنابلس في الضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بتعرض نقطة لجيش الاحتلال الصهيوني على جبل جرزيم لإطلاف النار من قبل مقاومين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وفي السياق، ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شارع التعاون في نابلس، حيث خرجت آليات الاحتلال من حاجز “الطور” في نابلس.

وواصلت قوات الاحتلال الصهيوني تشديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة في محيط مدينة نابلس بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق عدد من الحواجز المحيطة بالمدينة، وتفتيش المركبات، والتدقيق في بطاقات المواطنين.

وقالت المصادر “إن حاجزي “حوارة” و”زعترة”، جنوب المدينة، شهدا في ثاني أيام عيد الفطر إغلاقات من بعض الجهات، فيما يشهد حاجزا “صرة” و”دير شرف” أزمة مرورية، بسبب إعاقة الاحتلال لحركة المواطنين عبرهما في كلا الاتجاهين”.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجراً شابا من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية “إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتز عبد الباسط البرغوثي (22 عاما) عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه في بلدة بيت ريما برام الله”. كما أوضحت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في البلدة بين شبان وقوات الاحتلال “الإسرائيلي”، دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر: فلسطين اليوم