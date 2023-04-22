بالفيديو| من اجواء عيد الفطر المبارك في لبنان والعالم الاسلامي

انطلقت في إيران اليوم الاحتفالات بأول أيام عيد الفطر، مع مراسم صلاة العيد بإمامة الامام السيد علي خامنئي وسط جموع حاشدة في طهران.

واشاد الامام السيد علي الخامنئي بوعي الشعب الايراني الذي افشل العدو ومخططاته كما سيفشله دائما. واشار في خطبة عيد الفطر المبارك أن “الاعداء كانوا في السابق يتغلغلون في البلدان عبر قوتهم الاستعمارية لكنهم الآن تيقنوا بأنهم غير قادرين على فعل شيء بالقوة العسكرية ولذلك عمدوا الى تغيير استراتيجيتهم والآن يلجأون إلى التضليل والكذب وتدبير المؤامرات والدسائس وإذلال الشعوب، لمواصلة تنفيذ مؤامراتهم”.

وقال “إن العدو يعارض وحدة الشعب وتلاحمه ویرغب في أن يتشاجر الشعب وأن یتجادلوا مع بعضهم البعض”.

واكد ان “شعبنا اليوم واع وانتم افشلتم العدو وسوف تفشلونه ان شاء الله”.

لبنان

في لبنان أمل رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن يحمل العيد بشائر الخلاص للوطن من أزماته.

وخلال خطبة صلاة عيد الفطر في مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة بعلبك، دعا الشيخ يزبك جميع القوى السياسية للتلاقي والوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة اولى واساسية ومن ثم تشكيل الحكومة والبدء بمعالجة الملفات التي تخرج لبنان من محنته.



وخلال تهنئة عائلة شيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب بحلول العيد في جبشيت اكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووف انه كما صنع الشهداء الإنتصارات في لبنان وصنعوا منعته وهيبته سيصنعون الإنتصارات في فلسطين ويعيدون الحقّ إلى أهله ، مؤكدا

أنّ المقاومة ستبقى صانعة للاعياد والاعراس كما سيبقى السّلاح الذي يهزم العدوّ ويكسر طغيانه وجبروته.

وأكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن من يصر على القطيعة السياسية يدفع لبنان نحو حرب أهلية.

وفي خطبة العيد التي القاها في مسجد الإمام الحسين(عليه السلام) في منطقة برج البراجنة، حذر المفتي قبلان ان البلد في خطر داهم وانقاذه يتم بتسوية رئاسية.

في البقاع الغربي، عمت اجواء العيد منذ الصباح وسط الدعوات للتراحم في هذا اليوم.

بقاعا ايضا، ام مفتي الهرمل الشيخ علي طه صلاة العيد في مسجد الإمام علي (ع) في مدينة الهرمل مشددا في خطبته على خيار المقاومة في تحرير الأرض والمقدسات . ودعا المفتي طه إلى التفاهم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.



في النبطية ومنطقتها احتفل المواطنون بعيد الفطر صباح اليوم، وصدحت التكبيرات عبر المآذن، وأم إمام ومفتي النبطية العلامة الشيخ عبد الحسين صادق صلاة وخطبة العيد من جامع الامامين الحسنين في المدينة، وبعد أداء الصلاة توجه الشيخ صادق بكلمة مهنئا المسلمين خصوصا والعالم عامة بحلول العيد، وتحدث عن معاني الشهر الفضيل، داعيا الى “الإقتداء بمزاياه وبما امرنا به الله والرسول واهل بيته”. وآمل أن “ينعم الوطن بالإستقرار والإزدهار و الأمن وان يحل السلام في كل العالم”.

العراق

وفي العراق أدى آلاف المصلين صلاة العيد في منطقة ما بين الحرمين الشريفين في مدينة كربلاء المقدسة.

وفي خطبة العيد، حذر الشيخ أحمد الصافي من التجاوزات على قدسية المدن والأماكن المقدسة، ودعا لمحاربة بعض المظاهر التي لا تليق بالمجتمع العراقي والعرف السائد. وفي بغداد، أشاد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم بخطط رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني في اشراك الشباب ودعم مشاريعهم ما ينعكس ايجابيا على تعزيز الاستقرار المالي والامني والسياسي في البلاد.

الامين العام لكتائب سيد الشهداء الحاج ابو الاء الولائي وفي خطبة عيد الفطر السعيد اشار ان من مصاديق النصر الالهي تحوّل مقاومة الاحتلال الغاصب من ثورة حجارة الى ثورة صواريخ، لتفرض معادلة ردع جديدة بات يحسب لها الكيان الصهيوني الف حساب.

وقال ان عواصف التشتت والانقسام الداخلي التي عصفت بالكيان الصهيوني الهزيل كانت رسالة سماوية مفادها ان النصر الالهي قد يأتي من حيث لا نحتسب. واشار ان المقاومة العراقية لقنت الاحتلال الامريكي في العراق دروساً في الثبات والشجاعة لن ينسوها وخاضت منازلة حقيقية مع الاحتلال في عام ٢٠٢٢، حيث نفذت اكثر من ١٥٠ عملية عسكرية اجبرت فيها الاحتلال على الانحسار وتخفيض وجوده العسكري.

غزة

معَ حلولِ عيدِ الفطرِ المبارك ، تَعيشُ عوائلُ الشهداءِ في غزّةَ على ذكرياتِ أبنائِهِم مِمَّن رحلُوا، مُسْتَحضِرِينَ مشاعرَ الحزنِ، وسطَ تأكيدِ الفلسطينيِّينَ الذين أَدَّوا صلاةَ العيدِ بِالساحاتِ العامة على ثباتِ مواقفِهم.



تونس

في تونس احتفل المواطنون بعيد الفطر وقد خيمت الازمة السياسية في البلاد على عطلة العيد.

العالم

واقيمت في العديد من الدول الصلوات في مختلف مساجدها.