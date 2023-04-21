الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع الرئيس الراحل حافظ الأسد بدمشق

أدى السيد الرئيس بشار الأسد صباح اليوم صلاة عيد الفطر السعيد في رحاب جامع الرئيس الراحل حافظ الأسد في حي المزة بدمشق. وأدى الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين في الدولة والحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومجموعة من علماء الدين الإسلامي وجمهور من المواطنين.

وأكد مدير أوقاف ريف دمشق الشيخ خضر شحرور، في خطبة العيد على المعاني العظيمة لعيد الفطر السعيد من تعاضد وتراحم وتلاحم وتسامح، مشيراً إلى أن “هذه المعاني السامية تجلت في بلدنا الحبيب سورية رغم الحصار الغاشم حيث تسابق السوريون مسلمين ومسيحيين لنجدة إخوانهم المتضررين من الزلزال كنماذج فريدة هبّوا هبّة رجل واحد في سد حاجة إخوانهم كل حسب طاقته وقدرته”.

وقال خطيب العيد “رأينا أطفالاً أخرجوا ما كانوا يجمعونه للعيد من أجل حاجاتهم وأرسلوها إلى إخوانهم كما رأينا أرملة تأخذ ما أعدته لأولادها اليتامى وترسله لمتضرري الزلزال”، مؤكداً أن “هذه هي فلسفة الفرح في الإسلام ولذلك انتصر السوريون في معركتهم ضد الإرهاب”.

وبيّن الشيخ شحرور أن “ما أظهره الشعب السوري من صبر على الظروف القاسية والتفافه حول جيشه الباسل الذي انكسر على صخرته اعتى جيوش العالم ودماء الشهداء الزكية التي روت الأرض جعل العالم يعود إلى سورية مؤمناً برسالتها الحضارية معترفاً بوضوح رؤيتها”.

وقال مخاطباً الرئيس الأسد “ها هم أشقاؤنا العرب يعودون لقلب العروبة النابض دمشق بكل حب وشوق والشعب السوري يرحب بهم لتعود لأمة العرب وحدتها”.

المصدر: سانا