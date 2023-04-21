مؤشرات: الاقتصاد الأمريكي سيضربه الركود في منتصف العام

أوضحت بيانات المؤشر القيادي الاقتصادي الأمريكي لكونفيرنس بورد أن الاقتصاد الأمريكي سيدخل في ركود اقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسجل المؤشر تراجعًا أعلى من المتوقع عند -1.2% في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى -0.6%.

يرتفع الذهب الآن في المعاملات الفورية ليسجل 2,011.85 دولار للأوقية، وهو مستوى مرتفع لجلسة اليوم. فيما يتراجع نفط برنت لـ 81.56 دولار للبرميل، ويتراجع خام غرب تكساس الوسيط لـ 77.44 دولار للبرميل، ويسجل مؤشر الدولار انخفاض جديد للجلسة عند 101.368.

والمؤشرات الاقتصادية القيادية هي ناتج عمل نظام تحليلي للعمم والقيعان في دورة العمل. وتهدف إلى الكشف عن نقاط التحول في النماذج الاقتصادية بطريقة واضحة ومقنعة.

كما صدرت سلسلة بيانات عن سوق الإٍسكان الأمريكي، أشارت لتراجع أسعار المنازل بأعلى وتيرة منذ عام 2012. كما سجلت مبيعات المنازل القائمة تراجعًا بنسبة -2.4% وبلغ عددها 4.44 مليون وحدة في حين كان المتوقع 4.45 مليون.

المصدر: Investing.com